В НБУ рассчитали официальный курс валют после праздничных выходных
Согласно данным Нацрегулятора, во вторник, 9 марта, ситуация на валютном рынке будет следующая: евро опустился до почти 33 гривен, доллар также подешевел, а вот гривна продолжила укрепление, передает Politeka.net.
Так, за один “вечнозеленый” в обменниках запросят 27,70 гривен (подешевел на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем).
Один евро обойдется в 33,07 гривен (минус 33 копейки по сравнению с данными НБУ, установленными 5 марта).
Таким образом, НБУ установил следующий курс валют на 9 марта:
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100 долларов США - 2770 грн.;
100 евро - 3307 грн.;
100 российских рублей - 371 грн.
Напомним, эксперты рассказали, что будет с долларом в марте. Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что курс останется стабильным, каким и был с начала года.
"Ситуация сейчас очень благоприятна для национальной валюты, – подчеркивает эксперт. – Продолжают поступать средства нерезидентов на внутренний рынок ОВГЗ. Высокие цены на украинский экспорт: руду, металл, пшеницу, кукурузу. При этом гривна не укрепляется, хоть должна бы". А старший аналитик "Alpari" Вадим Иосуб отмечает, что за зиму гривна умеренно укрепилась к иностранным валютам.
При этом министр финансов Украины Сергей Марченко, заявил, что снижение курса доллара - это не всегда хорошо; речь идет именно о стабилизации, курсовые колебания не должны выбиваться за рамки определенных параметров.
"Резкие девальвация или ревальвация – это уже плохо. Резкое укрепление гривны делает отечественную экономику менее конкурентоспособной. Мы заложили среднегодовой курс на уровне 29,1 грн, чтобы иметь возможность в случае различных сценариев быть готовыми осуществить все государственные расходы. Думаю, курс будет стабильным, как и в этом году", - отметил Марченко, делая прогнозы насчет курса валют в целом на 2021 год.
Напомним, что доллар сорвался в пропасть, что будет с гривной: НБУ удивил новым курсов валют.
А еще Politeka писала, что курс доллара летит в пропасть, НБУ представил новые цифры: что ждет украинцев в обменниках.