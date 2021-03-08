В НБУ рассчитали официальный курс валют после праздничных выходных

Согласно данным Нацрегулятора, во вторник, 9 марта, ситуация на валютном рынке будет следующая: евро опустился до почти 33 гривен, доллар также подешевел, а вот гривна продолжила укрепление, передает Politeka.net.

Так, за один “вечнозеленый” в обменниках запросят 27,70 гривен (подешевел на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем).

Один евро обойдется в 33,07 гривен (минус 33 копейки по сравнению с данными НБУ, установленными 5 марта).

100 долларов США - 2770 грн.;

100 евро - 3307 грн.;

100 российских рублей - 371 грн.

Напомним, эксперты рассказали, что будет с долларом в марте. Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что курс останется стабильным, каким и был с начала года.

"Ситуация сейчас очень благоприятна для национальной валюты, – подчеркивает эксперт. – Продолжают поступать средства нерезидентов на внутренний рынок ОВГЗ. Высокие цены на украинский экспорт: руду, металл, пшеницу, кукурузу. При этом гривна не укрепляется, хоть должна бы". А старший аналитик "Alpari" Вадим Иосуб отмечает, что за зиму гривна умеренно укрепилась к иностранным валютам.