Курс валют в Украине 10 марта удивит украинцев стремительным проседанием европейской валюты

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на прогноз Нацбанка Украины, после праздников доллар покажет характер, немного отыграв у гривны позиции. А вот евро удивит резким падением.

По данным НБУ, в среду доллар будут продавать на 4 копейки дороже, чем во вторник. В обменниках «зеленые» можно будет купить за 27,74 гривны. Таким образом, доллар немного отыграет позиции у гривны, которая последние несколько дней активно его поджимает.

А вот евро полетит в пропасть, преодолев психологическую отметку. В Нацбанке сообщили, что 10 марта 1 евро можно будет купить за 32,97 гривен, в то время как днем раньше европейскую валюту продавали по 33,07 гривен.

Как объясняют экономические эксперты, валютой для сбережений нужно запасаться тогда, когда она находится в самой нижней точке. Это значит, что во время укрепления гривны нужно активно скупать евро и доллары. Впрочем, для вложений на непродолжительный срок все более популярными становятся гривневые депозиты.

Добавим, что, по прогнозам экспертов, до осени гривна будет держаться в районе 27,5-28,5 гривен за доллар.

Напомним, что гривна нокаутирует доллар и евро, в НБУ дали точный прогноз: как изменится курс валют.

Как сообщала Politeka, доллар резко ушел в пике: в НБУ раскрыли, что будет с курсом валют после 8 марта.

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