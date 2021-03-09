Курс валют в Україні 9 березня обрадує українців стрімким зміцненням гривні

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Нацбанку України, після свят гривня різко поповзе вгору, відігравши позиції, як у євро, так і у долара. Варто відзначити, що гривня покаже хороші результати після тривалого періоду падіння.

У вівторок, 9 березня, долар продаватимуть по 27,7 Гривень, у той час як до свят «зелені» можна було купити за 27,75 гривень. Таким чином, за вихідні гривня зміцнилася на 5 копійок по відношенню до долара.

Євро просяде більш істотно, втративши за свята цілих 33 копійки. У вівторок європейську валюту можна буде купити за 33,07 Гривень, у той час як у п'ятницю її продавали по 33,4 гривень.

Варто відзначити, що незначні коливання курсу спостерігаються з Нового року, проте гривня залишається в межах курсу 27,5-28,5 гривень за долар. Економічні експерти вважають, що така ситуація збережеться, як мінімум, до осені. Потім українська національна валюта може почати поступово девальвувати.

Додамо, що на курс долара впливає також поведінка самих «зелених». Відомо, що в 2021 році долар подешевшав по відношенню до основних валют світу.

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