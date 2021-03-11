После незначительного роста курс доллара в Украине снова устремился вниз

Евро также ждет незначительное снижение в обменниках. Официальные курсы валют на четверг, 11 марта, были опубликованы на сайту Нацбанка Украины.

Так, по данным регулятора, 11 марта доллар подешевел на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Его курс составит 27,7016. 10 марта он составлял 27,7431 гривен.

Отметим, что накануне курс американской валюты немного поднялся после заметного обвала.

Курс евро 11 марта также ждет снижение на 4 копейки. Он составит 32,93 гривен.

В свою очередь, курс доллара на межбанке в продаже 10 марта остался без изменений. Он держится на отметке в 27,74 гривен. Курс американской валюты в покупке составляет 27,72 гривен за доллар.

Курс евро на межбанке в продаже 10 марта подорожал на 3 копейки и достиг отметки в 33,04 гривен.

Стоит отметить, что по прогнозам экономических экспертов курс доллара в ближайшее время продолжит падать. Так, аналитики прогнозируют, что стоимость американской валюты на межбанке составит около 27,6 гривен, а наличный доллар в банках в ближайшую неделю будет торговаться в районе 27,5-27,7 гривен.

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