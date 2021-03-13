Курс валют в Украине 15 марта обрадует постепенным укреплением гривны

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные НБУ, в понедельник, 15 марта, гривна покажет очередной рост по отношению к основным валютам. В последнее время национальная валюта показывает ежедневное укрепление, а курс евро тем временем и вовсе приблизился к психологической отметке.

Сообщается, что 1 доллар после выходных можно будет купить за 27,73 гривны. «Зеленые» просели лишь на 1 копейку, однако тенденция к удешевлению сохраняется.

Евро подешевеет более внушительно. В понедельник его можно будет купить за 33,08 гривен, хотя в пятницу европейскую валюту продавали по 33,17 гривен. Еще немного, и евро может переступить психологическую отметку в 33 гривны.

Как и обещали экономические эксперты, в первом квартале 2021 года гривна продолжает держаться в пределах 27,5-28,5 гривен за доллар. В марте наблюдались небольшие колебания, когда доллар резко подскочил вверх, но гривна достаточно быстро отвоевала свои позиции.

Добавим, что доллар в 2021 году сильно подешевел по отношению к основным валютам мира. Это связывают с последствиями президентских выборов в США.

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