Курс валют в Україні 10 березня здивує українців стрімким просіданням європейської валюти

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на прогноз Нацбанку України, після свят долар покаже характер, трохи відігравши у гривні позиції. А ось євро здивує різким падінням.

За даними НБУ, в середу долар продаватимуть на 4 копійки дорожче, ніж у вівторок. В обмінниках "зелені" можна буде купити за 27,74 гривні. Таким чином, Долар трохи відіграє позиції у гривні, яка останні кілька днів активно його підтискає.

А ось Євро полетить у прірву, подолавши психологічну позначку. У Нацбанку повідомили, що 10 березня 1 євро можна буде купити за 32,97 Гривень, в той час як днем раніше європейську валюту продавали по 33,07 гривень.

Як пояснюють економічні експерти, валютою для заощаджень потрібно запасатися тоді, коли вона знаходиться в найнижчій точці. Це означає, що під час зміцнення гривні потрібно активно скуповувати євро і долари. Втім, для вкладень на нетривалий термін все більш популярними стають гривневі депозити.

Додамо, що, за прогнозами експертів, до осені гривня триматиметься в районі 27,5-28,5 гривень за долар.

Нагадаємо, що гривня нокаутує долар і євро, в НБУ дали точний прогноз: як зміниться курс валют.

Як повідомляла Politeka, долар різко пішов у піке: в НБУ розкрили, що буде з курсом валют після 8 березня.

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