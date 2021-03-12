Курс долара в Україні перед вихідними рвонув вгору після незначного обвалу напередодні

Офіційні дані щодо курсів іноземних валют в Україні на 12 березня з'явилися на сайті Нацбанку.

У п'ятницю курс долара відіграється за незначне падіння в попередній банківський день і виросте на 4 копійки. Таким чином, він складе 27,74 гривень. Днем раніше офіційний курс американської валюти становив 27,7016 гривень.

Курс євро зросте ще більше: відразу на 24 копійки. НБУ встановив його на рівні 33,17, тоді як 11 березня він становив 32,93 гривень.

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Варто відзначити, що на міжбанку курс долара в продажу 11 березня виріс на 1 копійку і досяг позначки в 27,75 гривень, а в покупці курс американської валюти склав 27,73 гривень.

У свою чергу, курс ЄВРО у продажу подорожчав на 8 копійок і склав 33,12 гривень за євро.

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У той же час, експерти попереджають, що в найближчі дні очікується падіння долара по відношенню до української валюті. Варто також відзначити, що з початку року гривня періодично трохи росла по відношенню до долара, а в цілому курс американської валюти був без різких стрибків в будь-яку сторону.

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