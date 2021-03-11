Після незначного зростання курс долара в Україні знову кинувся вниз

Євро також чекає незначне зниження в обмінниках. Офіційні курси валют на четвер, 11 березня, були опубліковані на сайті Нацбанку України.

Так, за даними регулятора, 11 березня долар подешевшав на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Його курс складе 27,7016. 10 березня він становив 27,7431 гривень.

Відзначимо, що напередодні курс американської валюти трохи піднявся після помітного обвалу.

Курс євро 11 березня також чекає зниження на 4 копійки. Він складе 32,93 гривень.

У свою чергу, курс долара на міжбанку у продажу 10 березня залишився без змін. Він тримається на позначці в 27,74 гривень. Курс американської валюти в покупці становить 27,72 гривень за долар.

Курс євро на міжбанку у продажу 10 березня подорожчав на 3 копійки і досяг позначки в 33,04 гривень.

Варто відзначити, що за прогнозами економічних експертів курс долара найближчим часом продовжить падати. Так, аналітики прогнозують, що вартість американської валюти на міжбанку складе близько 27,6 гривень, а готівковий долар в банках в найближчий тиждень буде торгуватися в районі 27,5-27,7 гривень.

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