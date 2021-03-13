Курс валют в Україні 15 березня обрадує поступовим зміцненням гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на дані НБУ, в понеділок, 15 березня, гривня покаже чергове зростання по відношенню до основних валют. Останнім часом національна валюта показує щоденне зміцнення, а курс євро тим часом і зовсім наблизився до психологічної позначки.

Повідомляється, що 1 Долар після вихідних можна буде купити за 27,73 гривні. "Зелені" просіли лише на 1 копійку, проте тенденція до здешевлення зберігається.

Євро подешевшає більш переконливо. У понеділок його можна буде купити за 33,08 гривень, хоча в п'ятницю європейську валюту продавали по 33,17 гривень. Ще трохи, і євро може переступити психологічну позначку в 33 гривні.

Як і обіцяли економічні експерти, в першому кварталі 2021 року гривня продовжує триматися в межах 27,5-28,5 гривень за долар. У березні спостерігалися невеликі коливання, коли долар різко підскочив вгору, але гривня досить швидко відвоювала свої позиції.

Додамо, що долар в 2021 році сильно подешевшав по відношенню до основних валют світу. Це пов'язують з наслідками президентських виборів у США.

Нагадаємо, що долар відіграється за свята, відправивши євро в прірву, в НБУ озвучили курс валют: що буде з гривнею.

Як повідомляла Politeka, долар відіграється за приниження від гривні, НБУ представив новий курс: чого чекати в обмінниках.

Також Politeka писала, що гривня оголосила війну долару, курс американської валюти впав вниз: що чекає українців.