Курс валют в Украине 16 марта обрадует постепенным укреплением курса гривны

Как передает Politeka.net со ссылкой на сайт НБУ, во вторник гривна покажет рост, совершив очередной скачок. Доллар просядет всего на несколько копеек, а евро полетит в пропасть, преодолев психологическую отметку.

Согласно данным Нацбанка, во вторник 1 доллар можно будет купить за 27,64 гривны, хотя днем раньше его продавали по 27,73 гривны. Таким образом, «зеленые» хоть и незначительно, но подешевеют.

Евро просядет более существенно. 16 марта европейская валюта преодолеет психологическую отметку. 1 евро можно будет купить за 32,95 гривен, хотя днем ранее его продавали за 33,08 гривен.

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Как и обещали экономические эксперты, в первом квартале 2021 года гривна будет показывать хорошие результаты. Кроме этого, на курс влияет и состояние самого доллара, который немного просел в сравнении с основными валютами мира. Неожиданным остается стремительное проседание евро, которое, впрочем, играет украинцам на руку.

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Как известно, валюту для долгосрочных сбережений стоит покупать, когда она дешевеет. Эксперты советуют покупать дешевую валюту, а не ждать, когда она снова начнет дорожать.

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