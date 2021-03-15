Курс валют в Україні 15 березня вразить українців зміцненням гривні

Як передає Politeka.net, на сайті НБУ опублікували свіжий прогноз щодо курсу валют. Згідно з цифрами, українська гривня в понеділок покаже хороші результати, серйозно вдаривши по євро і долару.

Відзначається, що 15 березня 1 Долар можна буде купити за 27,73 гривні. За вихідні "зелені" подешевшали лише на одну копійку.

А ось євро просів більш істотно, впритул наблизившись до психологічної позначки. У понеділок євро продаватимуть по 33,08 гривень, хоча в п'ятницю європейську валюту можна було купити за 33,17 гривень.

Відзначимо, що гривня вже не перший день показує зростання. Як і прогнозували експерти, серйозних стрибків курсу в першому кварталі 2021 року не передбачається. Як мінімум, до осені гривні прогнозують стабільність в курсовому коридорі 27,5-28,5 гривень за долар.

При цьому, за підрахунками експертів з міжнародного агентства &P Global Ratings, в кінці наступного року курс долара перевищить позначку в 30 гривень. Саме тому економісти радять вкладати в долар, поки він знаходиться в найбільш низькій точці. Як раніше зазначалося, 2021 рік став невдалим для американської валюти, яка сильно подешевшала.

Нагадаємо, що гривня вдарить по євро і долару з новою силою, в НБУ озвучили прогноз: як зміниться курс валют.

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