После незначительного падения официальный курс доллара частично восстановил свои позиции. А вот на межбанке гривна резко рухнула вниз под напором американской валюты

Официальный курс валют на среду, 17 марта, появился на сайте Национального банка.

Так, после незначительного падения накануне доллар вырос на 1 копейку и достиг отметки в 27,65 гривен. 16 марта официальный курс американской валюты составлял 27,64 гривен. Добавим, что до этого доллар падал два дня подряд.

Курс евро 17 марта также вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем. Он составит 32,96 гривен.

В то же время, изменения курсов иностранных валют на межбанке оказались более существенными.

Так, 16 марта доллар в продаже подорожал сразу на 14 копеек – до 27,76 гривен, а в покупке – до 27,74 гривен.

Курс евро в продаже также вырос по отношению к гривне и достиг отметки в 33,05 гривен.

Стоит отметить, что эксперты предсказывают гривне подорожание по отношению к доллару. Такой прогноз они представили на ближайшую неделю. В частности, ожидается, что курс доллара на межбанке достигнет 27,7 гривен, а наличный курс доллара в банках составит 27,6/27,8 гривен.

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