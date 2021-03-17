Деякі українці можуть позбутися субсидії на оплату комунальних послуг

У Міністерстві соціальної політики пояснили, хто під загрозою.

Причини для відмови в субсидії:

Площа квартири більше 130 кв. м, або площа будинку від 230 квадратів.

Протягом 12 місяців до звернення за субсидією будь-хто з сім'ї зробив покупку на суму від 50 тис.грн.

Є автомобіль, якому не більше 5 років.

Якщо в сім'ї є повнолітній, який ніде не працює, не платив Єдиний соцвнесок як мінімум 3 місяці поспіль.

Є тримісячний борг по комуналці розміром від 340 грн.

Не повернув "зайву" субсидію (якщо вона була нарахована помилково).

У сім'ї є боржник, який три місяці або довше не платить аліменти.

Також у відомстві нагадали, як вважають розмір субсидії. Для цього дохід на одного члена сім'ї ділять на прожитковий мінімум (2189 грн), на базовий коефіцієнт 2 і множать на 15%. Отримана цифра - та частина від загального доходу сім'ї, яку не покриває субсидія. Далі від витрат на комуналку в межах нормативів віднімають отриману цифру. Це і є розмір субсидії.

При цьому українці відзначають, що нормативи значно занижені, через що насправді доводиться віддавати за комуналку значну частину доходу сім'ї.

«Нормативи не відповідають реаліям. На газ і електроенергію вони дуже занижені. Тому навіть враховуючи субсидії чи пільги, на оплату комунальних послуг в опалювальний сезон йде мінімум 75 відсотків сімейного бюджету», «На центральне опалення теж дуже занижені», «Для призначення житлових субсидій та пільг застосовують соціальні нормативи, які майже вдвічі менші від встановлених норм споживання, от і виходить що сім'ї сплачують набагато більше сімейного бюджету ніж говорять, що 10% - 15%, тому що використання газу та світла в межах норм споживання, а не в межах соціальних норм», - пишуть в мережі.

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