Українці різко розкритикували Тіну Кароль за надто відвертий образ

Популярна українська співачка влаштувала челендж за мотивами своєї нової пісні "Скандал". Відповідне відео з'явилося на одній з її фан-сторінок в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, на кадрах Тіна постала в максимально зухвалому образі. Співачка сидить на спині нахилився чоловіка, ніби на троні. Вона схрестила ноги і впевнено вперлася рукою в бік.

Наряд артистки тут же прикував до себе увагу глядачів. Для відео Кароль приміряла спокусливий чорний боді з напівпрозорими вставками і чорні колготи. При цьому, завдяки напівпрозорій тканині в окремих частинах наряду, можна помітити, що на Кароль немає нижньої білизни.

На відео співачка зухвало дивиться в камеру і впевнено співає уривок зі своєї пісні.

Інше, не всім українцям сподобався такий зухвалий образ артистки. У коментарях до ролика з'явилося багато незадоволених.

"Капець образи, чим далі, тим менше одягу", "вже пора зупинитися", "ось саме це щось не те", "Тіна, ви мені завжди подобалися, в вас є природна жіночність і сексуальність. Але навіщо ці мінімалізми в одязі?", "І як тебе, Тіна сприймати всерйоз. Що ти цим хочеш сказати? Напевно що ти найкраща і знаходишся вище всіх", "синові буде соромно", "Тіна вам не здається, що ви хочете Марув переплюнути", "ніякої індивідуальності все під одну гармошкууу противно", "Порноактриса? Або співачка? А ви чули голос?",- пишуть люди.

Нагадаємо, непокірна Кароль в шкіряній куртці показала, як вміє веселитися.

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