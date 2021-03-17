Популярна українська співачка Настя Каменських вразила зовнішністю до і після змін

Артистка стала будувати співочу кар'єру з 2004 року, на той момент майбутній зірці було всього 17 років, повідомляє Politeka.net. Довгий час вона виступала в дуеті з репером Потапом, який був створений у 2006 році.

За цей час зірка встигла завоювати величезну популярність, її голос став сильнішим, дивлячись на фото багаторічної давності, можна помітити, що Настя змінилася і зовні.

Всім відомо, що артистка раніше набирала зайві кілограми. Співачка зізналася, що часто залишалася на автопаті, але пізніше красуня поміняла розпорядок дня, раціон і стала активно займатися спортом. Тепер результати видно неозброєним оком.

В одній з груп, присвячених зіркам, вирішили порівняти Каменських тоді і зараз.

"Співачка Настя Каменських 2009 року і зараз 🔥

Друзі, яка пісня зоряного детектива шоу МАСКА (@maskaukrainetv) @kamenskux Вам подобається найбільше? Діліться в коментарях 💫", - написали автори поста.

Зазначимо, що артистка бере участь у зйомках шоу "Маска" як детектива, який повинен вгадати, хто ховається в костюмі.

За півгодини публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Думка користувачів мережі про те, на якому знімку Настя виглядає краще, розділилися. Деякі вважають, що артистка перестаралася з доглядом за собою.

" ЯдовитаЯ", "зроблена зараз вся", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Потап залишив Каменських одну і рвонув з України з підрослим сином: "пощастило з татом!".

Як повідомляла Politeka, Каменських вразила безглуздим виглядом в толстовці і з туфлею біля самого вуха: "робить вона, соромно нам".

Також Politeka писала, що втомлена Каменських після від'їзду Потапа одягла балахон і несподівано позеленіла: "що з нею?".



