Популярная украинская певица Настя Каменских поразила внешностью до и после изменений

Артистка стала строить певческую карьеру с 2004 года, на тот момент будущей звезде было всего 17 лет, сообщает Politeka.net. Долгое время она выступала в дуэте с рэпером Потапом, который был создан в 2006 году.

За это время звезда успела завоевать огромную популярность, ее голос стал сильнее, глядя на фото многолетней давности, можно заметить, что Настя изменилась и внешне.

Всем известно, что артистка ранее набирала лишние килограммы. Певица призналась, что часто оставалась на автопати, но позже красотка поменяла распорядок дня, рацион и стала активно заниматься спортом. Теперь результаты видны налицо.

В одной из групп, посвященных звездам, решили сравнить Каменских тогда и сейчас.

"Певица Настя Каменских 2009 года и сейчас 🔥

Друзья, какая песня звездного детектива шоу МАСКА (@maskaukrainetv) @kamenskux вам нравится больше всего? Делитесь в комментариях 💫", - написали авторы поста.

Отметим, что артистка принимает участие в съемках шоу "Маска" качестве детектива, который должен угадать, кто скрывается в костюме.

За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Мнения пользователей сети о том, на каком снимке Настя выглядит лучше, разделились. Некоторые посчитали, что артистка перестаралась с уходом за собой.

"ЯдовитаЯ", "Сделанная сейчас вся", - написали пользователи сети.

Напомним, Потап оставил Каменских одну и рванул из Украины с подросшим сыном: "Повезло с папаней!".

Как сообщала Politeka, Каменских поразила нелепым видом в толстовке и с туфлей у самого уха: "Делает она, стыдно нам".

Также Politeka писала, что уставшая Каменских после отъезда Потапа надела балахон и неожиданно позеленела: "что с ней?".



