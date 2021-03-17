Популярная украинская певица Настя Каменских поразила внешностью до и после изменений
Артистка стала строить певческую карьеру с 2004 года, на тот момент будущей звезде было всего 17 лет, сообщает Politeka.net. Долгое время она выступала в дуэте с рэпером Потапом, который был создан в 2006 году.
За это время звезда успела завоевать огромную популярность, ее голос стал сильнее, глядя на фото многолетней давности, можно заметить, что Настя изменилась и внешне.
Всем известно, что артистка ранее набирала лишние килограммы. Певица призналась, что часто оставалась на автопати, но позже красотка поменяла распорядок дня, рацион и стала активно заниматься спортом. Теперь результаты видны налицо.
В одной из групп, посвященных звездам, решили сравнить Каменских тогда и сейчас.
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"Певица Настя Каменских 2009 года и сейчас 🔥
Друзья, какая песня звездного детектива шоу МАСКА (@maskaukrainetv) @kamenskux вам нравится больше всего? Делитесь в комментариях 💫", - написали авторы поста.
Отметим, что артистка принимает участие в съемках шоу "Маска" качестве детектива, который должен угадать, кто скрывается в костюме.
За полчаса публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Мнения пользователей сети о том, на каком снимке Настя выглядит лучше, разделились. Некоторые посчитали, что артистка перестаралась с уходом за собой.
"ЯдовитаЯ", "Сделанная сейчас вся", - написали пользователи сети.
Напомним, Потап оставил Каменских одну и рванул из Украины с подросшим сыном: "Повезло с папаней!".
Как сообщала Politeka, Каменских поразила нелепым видом в толстовке и с туфлей у самого уха: "Делает она, стыдно нам".
Также Politeka писала, что уставшая Каменских после отъезда Потапа надела балахон и неожиданно позеленела: "что с ней?".