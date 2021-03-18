Популярна українська виконавиця Тіна Кароль поділилася новим роликом у весняному стилі

Після того, як кілька тижнів тому зірка представила свій кліп, зроблений в повністю новому для неї стилі, а також відійшла від скромного і простого образу жінки, сумує за коханням, вона отримала масу компліментів. Не обійшлося і без критики, адже багато хто не впізнає насмілілу зірку.

Проте, також Тіна Кароль почала частіше публікувати і особисті ролики з перетвореннями, ділитися новими образами з особистого життя і показувати, як готується до різних фотосесій в гримерці.

На одному з таких відео зірка постала в рожевій майці на тонких бретельках і з відкритою зоною декольте. Світло-блакитні джинси з чорним ременем ідеально підкреслили тонку талію артистки. А ось макіяж з акцентом на очі срібними блискітками виділив правильні акценти на обличчі співачки.

Втім, проста укладка виявилася не менш привабливою, адже надала зірці моложавого і кокетливого вигляду.

Популярна українська співачка влаштувала челендж за мотивами своєї нової пісні»Скандал". Так, на кадрах Тіна постала в максимально зухвалому образі. Співачка сидить на спині нахилився чоловіка, ніби на троні. Вона схрестила ноги і впевнено вперлася рукою в бік.

Наряд артистки тут же прикував до себе увагу глядачів.

"Капець образи, чим далі, тим менше одягу», «вже пора зупинитися», «ось саме це щось не те", " Тіна, ви мені завжди подобалися, в вас є природна жіночність і сексуальність. Але навіщо ці мінімалізми в одязі?", "Ніякої індивідуальності все під одну гармошкууу противно", - пишуть люди.

Нагадавши, непокірна Кароль в шкіряній куртці показала, як вміє веселитися.

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