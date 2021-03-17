Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк влаштувала публічні загравання зі своїм зірковим чоловіком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому позувала на диванчику в одеському кафе. В руках у Христини була чашка з кавою і келих з шампанським. Дівчина була одягнена в красиву білу кофтинку і джинси.

"Захотілося шампанського! Коханий чоловік @vova_ostapchuk, цей пост для тебе: купи додому будь ласка, рожевого з газиками, влаштуємо собі класний вечір! Люблю! А ви любите шампанське? Це фото з Одеси, де я вирішувала, що мені випити на сніданок: кави або шампанського! Як ви зрозуміли, вибирати я не люблю, беру все, що хочу!",- підписала фото Христина.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Але не обійшлося і без критики. Багато хто вважає, що Христина буквально влаштувала публічну прелюдію. Горняк засудили за те, що вона не написала своє прохання чоловікові в особистих повідомленнях.

"Яка ти красива", "моє друге ім'я - «шампанське", "ідеальна жінка! Якби це була реклама шампанського, то я б вже купувала. Гарного вам вечора", "Могла б і в личку написати", - пишуть користувачі Мережі.

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