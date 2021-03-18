Відомий блогер і ведучий Слава Дьомін розповів, чому Надя Мейхер таїть на нього образу, заблокувавши в соцмережі

Як передає Politeka.net, відомий ведучий і популярний Youtube-блогер відверто зізнався, чому деякі знаменитості затамували на нього образу, і навіть більше. Наприклад, пекуча красуня Надя Мейхер навіть заблокувала ведучого в соцмережі, про це стало відомо в програмі "Зірковий шлях" в Instagram.

У пабліку розмістили "шматочок" інтерв'ю з ведучим. Слава щиро розповів, чому в його роботі інтерв'юера виникали конфлікти. За словами Дьоміна, Надя Мейхер образилася на Славу за його нескромне питання про груди.

"Можливо, це звучало якось дивно, пішло, але мені було дійсно цікаво. Я, як людина, не розумію, наскільки важко дівчатам з великими грудьми. Тому хотів, щоб Надя про це розповіла. До того ж кількість переглядів показала, що людям це також цікаво", - зізнається ведучий. Він став розпитувати у співачки про це, проте вона визнала його розпитування образливими і нетактовними.

Співачка заблокувала Славу в соцмережах, і досі не розблокувала. "Надь, ну може, Розблокуй вже, ну ми ж вже поговорили, все з'ясували" - звернувся Дьомін до співачки.

Шанувальники без ентузіазму переглянули анонс інтерв'ю, та висловили свою думку з приводу Дьоміна.

"Кому він цікавий?", "А хто він такий?🤔", "Та то норм, він мені теж не подобається😂 то ж не Притула🔥, Чи Педан🔥 👏 👏 👏", "Чому він думає, що його думка це правильно. Хто він?"...

У дискусію вступив Слава, заспокоївши передплатників "Зіркового шляху": "Дівчатка! Заспокойтеся 😀 я сам в шоці, що Зірковий шлях взяли у мене інтерв'ю 😉🚀"

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