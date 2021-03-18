Відома зірка українського шоу-бізнесу нев'януча Наталія Могилевська здивувала образом біля барабанної установки в шовковій сукні

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Наталія Могилевська здивувала фото біля барабанної установки. Співачка розмістила усміхнене фото, і розповіла, що оголошує набір на заняття гри на барабанах та гітарі.

"На якому музичному інструменті ви б хотіли навчитися грати? 🤔 Я вирішила освоїти барабани 🥁 Зручно, тому що у мене на наступного тижня відкривається курс! Тому ми з радістю оголошуємо набір на захоплюючі заняття гри на барабанах і гітарі", - написала в пості знаменитість.

У кадрі Наталя сидить біля барабанної установки. Вона одягла червоне шовкове плаття і матового кольору туфельки. Яскравий макіяж, який не сходить з обличчя співачки підкреслюючи її пекучу пристрасну натуру.

Свій образ Наталя доповнила красивими прикрасами - намистом, і ланцюжками з медальйоном.

Шанувальники написали свої уподобання, а також не забули підкреслити, як змінилася співачка останнім часом. Вона стала більш яскравою, барвистою і не перестає дивувати своїх фанів:

"На гітарі б хотіла)", "Все життя хотіла навчитися грати на гітарі, мені здається, це така романтика😍❤️❤️❤️", "Дуже подобається саксафон) гітара) ❤ ️дуже красиве фото😍😍😍", "Дуже б хотіла навчитися грати на фортепіано і на барабанах🥰🥰🥰", "На ударних!!!!", "На нервах😂", "На піаніно🔥❤️", "Ви шикарна на цьому фото", "Не схожа на себе", "Я б замутив би з нею королева😍😍😍"

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