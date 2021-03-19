Російська співачка, тренер вокального шоу "Голос країни" Діана Арбеніна повідомила про зводи втрати

18 березня Арбеніна зізналася, що помер її батько. Як передає Politeka.net, про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

За словами артистки, батько завжди залишиться для неї моральним орієнтиром.

"Дев'ять днів живу без тата. Сьогодні його душа йде назавжди. Ніжність і любов мого самого раннього дитинства-мій батько. Сумую, але світло", - поділилася співачка.

Шанувальники принесли співчуття зірці. Багато з них зізналися, що теж втратили батьків і досі не оговталися від цієї втрати.

"Біль від втрати батька вічна! Я втратила батька півтора роки тому і віддала б все, щоб притиснутися наостанок ще раз», «співчуваю😥 Царство Небесне держ Тримайтеся. Так важко втрачати близьких", "співчуваю Вам, Діана 🙏 спасибі вашому татові, що є така талановита ви. Ми любимо Вас і все, що в Вас втілено татом. Поділяємо ваш біль втрати 💔 ми з Вами", - пишуть в мережі.

Відзначимо, що у Діани Арбеніної є як рідний батько, так і вітчим, якого вона завжди вважала другим татом.

Рідний батько співачки Сергій Кулагін був журналістом і працював у місцевій газеті невеликого білоруського міста, де народилася Діана. Коли Арбеніній було три роки, її родині перебралася в Магаданську область. Мама артистки теж працювала в ЗМІ, і батьки часто брали дочку на екскурсії на роботу. Через три роки після переїзду мати і батько Арбеніної розлучилися. Діана тоді вчилася в третьому класі. Після розставання з Сергієм Івановичем Галина Анісімівна незабаром знову вийшла заміж. Дівчинка швидко знайшла спільну мову з вітчимом Олександром Федченком.

Відомо, що він працював лікарем-хірургом і виховував падчерку як свою дочку.

Папа Діани після розлучення повернувся до Мінська, з часом теж одружився, але з дочкою зв'язку ніколи не втрачав.

Нагадаємо, Діана Арбеніна була тренером шоу «Голос країни» в 2011 році.

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