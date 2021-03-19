Российская певица, тренер вокального шоу «Голос країни» Диана Арбенина сообщила о своди потере

18 марта Арбенина призналась, что скончался ее отец. Как передает Politeka.net, об этом она написала на своей странице в Инстаграм.

По словам артистки, отец всегда останется для нее моральным ориентиром.

«Девять дней живу без папы. Сегодня его душа уходит навсегда. Нежность и любовь моего самого раннего детства — мой отец. Скорблю, но светло», — поделилась певица.

Поклонники принесли соболезнования звезде. Многие из них признались, что тоже потеряли родителей и до сих пор не оправились от этой потери.

«Боль от потери отца вечна! Я потеряла отца полтора года назад и отдала бы все, чтоб прижаться напоследок ещё раз», «Соболезную😥 Царствие небесное 🙏 Держитесь. Так тяжело терять близких», «Сочувствую Вам, Диана 🙏 Спасибо Вашему Папе, что есть такая талантливая Вы. Мы любим Вас и все, что в Вас воплощено Папой. Разделяем Вашу боль утраты 💔 Мы с Вами», - пишут в Сети.

Отметим, что у Дианы Арбениной есть как родной отец, так и отчим, которого она всегда считала вторым папой.

Родной отец певицы Сергей Кулагин был журналистом и работал в местной газете небольшого белорусского города, где родилась Диана. Когда Арбениной было три года, ее семье перебралась в Магаданскую область. Мама артистки тоже работала в СМИ, и родители часто брали дочь на экскурсии на работу. Спустя три года после переезда мать и отец Арбениной развелись. Диана тогда училась в третьем классе. После расставания с Сергеем Ивановичем Галина Анисимовна вскоре снова вышла замуж. Девочка быстро нашла общий язык с отчимом Александром Федченко.

Известно, что он работал врачом-хирургом и воспитывал падчерицу как свою дочь.

Папа Дианы после развода вернулся в Минск, со временем тоже женился, но с дочерью связи никогда не терял.

Напомним, Диана Арбенина біла тренером шоу «Голос країни» в 2011 году.

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