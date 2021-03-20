Популярна модель, бізнесвумен і блогерка, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, здивувала витівкою на пляжі

Спокусниця приковує до себе погляди шикарною фігурою, пише Politeka.net. Особливо ефектно Кім виглядає в бікіні.

Цього разу шанувальники згадали образ зірки в рожевому бікіні. Красуня демонструвала пишні груди й свої знамениті стегна, зачаровуючи справжньою розкішшю.

Бюст навряд чи вміщався в крихітних клаптиках тканини. Здавалося, бюст може вистрибнути від незручного руху. Округлі сідниці в крихітних плавках захоплювали, а головне, що нічого зайвого не ховалося від очей.

Зірка бігла по пляжу, а пізніше встала на руки, розставивши ніжки. На щастя, груди залишилися в купальнику.

Кім крім усього іншого, показала тонку талію, пружний животик і красиві ніжки.

За дев'ять годин публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Красива і ПЕКУЧА ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "це смачно", "красива поза😋 😄", "вау", "Гаряча дівчина", "виглядаєш як Дженні з кварталу", "😍 але яка спритність", "Кім Кардашьян робить божевільні речі", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян лягла у ванну наповнену водою. Крізь тканину проглядалися найпікантніші деталі. Крім того, купальник оголив тонку талію.

Довгі червоні нігті під колір помади стали відмінним завершенням настільки спокусливого образу.

Нагадаємо, майже" холостячка " Кім Кардашьян з гордістю вип'ятила соковиті обсяги, облизавши пальчики.

Як повідомляла Politeka, що майже холостячка Кім Кардашьян в сміливих позах показала свої засмаглі " кульки".

Також Politeka писала, що майже" холостячка " Кім Кардашьян подражнила пляжними кадрами разом з дочкою.