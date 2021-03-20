Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, удивила выходкой на пляже

Соблазнительница приковывает к себе взгляды шикарной фигурой, пишет Politeka.net. Особенно эффектно Ким выглядит в бикини.

В этот раз поклонники вспомнили образ звезды в розовом бикини. Красотка демонстрировала пышные груди и свои знаменитые бедра, завораживая настоящей роскошью.

Бюст едва ли вмещался в крохотных лоскутках ткани. Казалось, бюст может выпрыгнуть от неловкого движения. Округлые ягодицы в крохотных плавках восхищали, а главое, что ничего лишнего не скрывалось от глаз.

Звезда бежала по пляжу, а позже встала на руки, расставив ножки. К счастью, грудь осталась в купальнике.

Ким кроме всего прочего, показала тонкую талию, упругий животик и красивые ножки.

За девять часов публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

"КРАСИВАЯ и ОБЖИГАЮЩАЯ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Это вкусно", "Красивая поза 😋😄", "Вау", "Горячая девушка", "Выглядишь как Дженни из квартала", "😍 но какая ловкость", "Ким Кардашьян делает сумасшедшие вещи", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян легла в ванну наполненную водой. Сквозь ткань проглядывались самые пикантные детали. Кроме того, купальник оголил тонкую талию.

Длинные красные ногти под цвет помады стали отличным завершением столь искусительного образа.

Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян с гордостью выпятила сочные объемы, облизав пальчики.

Как сообщала Politeka, что почти холостячка Ким Кардашьян в смелых позах показала свои загорелые "шарики".

Также Politeka писала, что почти "холостячка" Ким Кардашьян подразнила пляжными кадрами вместе с дочерью.