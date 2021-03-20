Дочка відомої співачки Олі Полякової з'явилася на галасливій TikTok party і зізналася, чому ридала в свій день народження

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" на Youtube-каналі, Маша Полякової зізналася, чому плакала на своє 16-тиріччя.

"У той день у мене були погані стосунки з хлопцем, я одна обідала в свій день народження, і у мами не виходило піти зі мною на шопінг, мені було дуже сумно", - зізналася дівчина.

Також Маша розповіла, що плакала з 12 ночі до 4 години дня, так сумно і самотньо себе почувала.

Однак, після цього, з хлопцем Маша помирилася, а мама "королева ночі" накупила їй безліч подарунків і речей, і навіть дозволила дочці орендувати будинок, в якому гуляли до ранку.

На питання, Як же батьки відпускають її на вечірки, маша відповіла, що у неї є ліміт часу, до 12 годин прийти додому.

"О дванадцятій ночі я повинна бути вдома. Вони розуміють, що я нічого такого "не викину". Можливо трохи вип'ю, келих шампанського. Я вважаю в 16 років це вже дозволено", - зізналася дівчина.

раніше ми писали, що Маша Полякова назвала свій день народження - найсумнішим. На одному з фото дівчина зображена зі сльозами на очах. "Найсумніший день народження", - підписала вона знімок.

Чи дійсно щось сильно засмутило Машу Полякову або вона була так зворушена привітаннями-невідомо.

Нагадаємо, що дочка Полякової не стримала сліз у своє свято: "найсумніший день народження...".

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