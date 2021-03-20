Дочь известной певицы Оли Поляковой появилась на шумной TikTok party и призналась, почему рыдала в свой день рождения

Как передает Politeka.net, в интервью программе "ЖВЛ" на Youtube-канале, Маша Поляковой призналась, почему плакала на свое 16-тилетие.

"В тот день у меня были плохие отношения с парнем, я одна обедала в свой день рождения, и у мамы не получалось пойти со мной на шопинг, мне было очень грустно", - призналась девушка.

Также Маша рассказала, что плакала с 12 ночи до 4 часов дня, так грустно и одиноко себя чувствовала.

Однако, после этого, с парнем Маша помирилась, а мама "королева ночи" накупила ей множество подарков и вещей, и даже позволила дочери арендовать дом, в котором гуляли до утра.

На вопрос, как же родители отпускают ее на вечеринки, маша ответила, что у нее есть лимит времени, до 12 часов прийти домой.

"В двенадцать ночи я должна быть дома. Они понимают, что я ничего такого "не выкину". Возможно немного выпью, бокал шампанского. Я считаю в 16 лет это уже позволено", - призналась девушка.

ранее мы писали, что Маша Полякова назвала свой день рождения - самым грустным. На одном из фото девушка запечатлена со слезами на глазах. «Самый грустный день рождения», - подписала она снимок.

Действительно ли что-то сильно расстроило Машу Полякову или она была так тронута поздравлениями - неизвестно.

Напомним, что дочь Поляковой не сдержала слез в свой праздник: "Самый грустный день рождения...".

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