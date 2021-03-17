Дочка-подросток певицы Оли Поляковой, Маша, продолжает искать свой образ и смело экспериментировать

Как передает Politeka.net, 16-летняя девушка опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм свежий кадр, на котором показала результат метаморфоз.

Так, девушка в легкой курточке предстала крупным планом. Заметно, что она не стала краситься, ведь главный акцент - ее роскошные волосы. Недавно красотка перекрасилась из темной шатенки в рыженькую. Судя по всему, Маша теперь никак не налюбуется новым цветом. Более того, дочка Поляковой сделала оттенок еще насыщеннее.

"Опять подкрасилась", - говорится в подписи.

До этого Маша спрашивала у публики, что они думают о ее переменах во внешности. Стоит отметить, мнения разделились. Некоторые утверждают, что девушке было лучше с прежним, натуральным, цветом волос. Другие поддержали юную красотку в ее желании выделяться.

Сама же Маша так отреагировала на "негативные" комментарии: "У меня был рыжий под тон, так что я не осветляла".

"Не плохо, но свой цвет уже не вернешь никогда 😕"; "Даааа круто тебе, лисичка 🦊"; "Машенька, твой природный цвет намного лучше был😢"; "Очень тебе красиво🔥 Вроде и всегда такой была"; "🔥огненная дива❤️"; "Маша, тебе очень хорошо в этом цвете, другая..."; "До было лучше", - писали ей в Инстаграм.

Ранее мы рассказывали, дочка Поляковой до того, как перекрасила волосы, попала в больницу с подозрением на аппендицит. Девушка в деталях рассказывала в "сториз", какие обследования проходила. К счастью, самое страшное не подтвердилось и уже на следующий день ее выписали.

Напомним, дочь Оли Поляковой после госпитализации удивила кадрами не из больницы: "Я еду...".

Также Politeka писала, что дочь Оли Поляковой из больницы раскрыла новые детали о своей госпитализации: "Мне кольнули что-то...".