Юная дочь украинской певицы Оли Поляковой показала себя на следующий день после неожиданной госпитализации

Как известно, 10 марта 16-летней Маше Поляковой резко стало плохо, из-за чего девушку забрали в больницу. Вечером следующего дня школьница прервала молчание, сообщив, что уже едет домой. Соответствующим видео она поделилась в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах Маша похвасталась радостной новостью: ее отпустили домой. Девушка сняла, как едет в машине и празднует свою выписку.

Так, на кадрах Полякова-младшая выглядит очень счастливой, однако в то же время, усталой и явно вымотанной.

«Я еду домой!», - выкрикивает школьница и радостно машет руками.

При этом, ее голос звучит непривычно.

Изначально сообщалось, что Машу забрали в больницу с подозрением на аппендицит. Однако, судя по тому, что девушку отпустили домой, это подозрение не подтвердилось.

Отметим, что накануне Маша рассказала в Сториз, что прошла процедуру компьютерной томографии, при которой ей вводили контрастное вещество.

Позже Полякова поделилась еще одним забавным роликом из своей палаты, где она лежит одна. На кадрах можно увидеть, как девушка в пижаме танцует со своей капельницей под медленную музыку.

Напомним, дочь Оли Поляковой после жалоб на школу увезли на "скорой" с опасным диагнозом: кадры из палаты.

Как сообщала Politeka, дочь Оли Поляковой из больницы раскрыла новые детали о своей госпитализации: "Мне кольнули что-то...".

Также Politeka писала, что украинцы загнобили дочь Оли Поляковой под капельницей, что известно о диагнозе: "Зазвездилась".