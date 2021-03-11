Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой попала в немилость пользователей Сети

Утром 10 марта, 16-летняя Маша Полякова попала в больницу с подозрением на аппендицит. Девушка активно рассказывала о всех моментах госпитализации и обследования, в частности ей ставили капельницы и сделали КТ. Кроме того, девушка даже исполнила танец с капельницей в палате.

Также история Маши Поляковой появилась на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм, где появилось множество нелестных комментариев.

«Каждый 2й попадает с аппендицитом, так никто не афиширует», «Пипец! В 15 выглядит ровесницей своей мамы», «И что? Никому до этого нет дела», «Ну и что? Мне в 16 лет тоже удалили и что? И вообще кто эта Маша такая, и почему мы должны этим заморачиватся?», «Полечилась бы в обычной больнице», «От этих новостей хочется плакать, зазвездилась девочка, вся в маму кому это нужно», «Раскрутила доцю как могла», "Кому она вообще интересна? У людей есть гораздо более сложных проблем. Для чего это вообще снимать?", "Это должно быть интересно?", - возмущаются в Сети.

В то же время другие поддерживают девушку и жалают ей скорейшего выздоровления. «Выздоравливай скорее девочка всё пройдёт как сон», - пишут в соцсети.

Напомним, дочь Оли Поляковой после жалоб на школу увезли на "скорой" с опасным диагнозом: кадры из палаты.

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