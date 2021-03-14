Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой после выписки из больницы показала атмосферные фото из бильярда

Всего пару дней назад 16-летняя Маша Полякова напугала всех, поделившись в соцсетях кадрами, на которых ее увозят на скорой в больницу. Через день девушку отпустили домой, а теперь она уже вернулась к привычной жизни. Как сообщает Politeka.net, Полякова-младшая поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

Юная красотка решила устроить себе фотосессию в бильярде, и поделилась соответствующими снимками. На фото девушка позирует в черной блузке и пиджаке. Она томно лежит на бильярдном столе, а на других фото стоит с кием в руках. Маша оставила волосы распущенными, а свой образ дополнила макияжем с большими стрелками.

Подписчики школьницы тут же отреагировали на ее пост.

«Красивая очень», «Вау», «Офигенная», «Такая уже куколка», «Красотка», - пишут люди.

Напомним, что 10 марта 16-летней Маше Поляковой резко стало плохо, из-за чего девушку забрали в больницу с подозрением на аппендицит. Однако, судя по тому, что девушку через день отпустили домой, это подозрение не подтвердилось.

Вечером следующего дня школьница прервала молчание, сообщив, что уже едет домой.

Напомним, дочь Оли Поляковой после госпитализации удивила кадрами не из больницы: "Я еду...".

Как сообщала Politeka, украинцы загнобили дочь Оли Поляковой под капельницей, что известно о диагнозе: "Зазвездилась".

Также Politeka писала, что дочь Оли Поляковой из больницы раскрыла новые детали о своей госпитализации: "Мне кольнули что-то...".