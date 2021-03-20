Відомий український телеведучий Дмитро Комаров поділився своїми роздумами про шаманів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку телеведучого у соцмережі.

Так, в акаунті телеведучого з'явиись фото, зроблені під час зйомок програми "Світ навиворіт" у Пакистані.

Телеведучий розповів, що під час зйомок "Світу навиворіт" йому доведлось спілкуватись з багатьма "шаманами" по всьому світу, одні з яких були відвертими акторами, а до інших люди справді звертаються за порадами, і вони прогнозують речі, які дійсно згодом втілюються в життя.

Одним з таких, за словами Комарова, був шаман з Пакистану.

"Сьогодні в 18-20 на 1+1 ми зустрінемося з шаманом, побачимо, як він спілкується з... феями. Феї тут - не персонажі з казок. У них вірять. І в джинів теж. У реальному житті, а не в "Чарівній лампі Алладіна". А ритуал, який я побачив, змусив мене відкинути сумніви щодо шамана. Він був в трансі кілька годин. Таке неможливо зіграти. Це було особливо, заворожуюче і місцями страшно. Він дав мені дуже цікаві відповіді на глобальні питання. Зміни клімату. Другий термін Зеленського. Регулярні польоти на Марс. Кінець світу - чи буде? Коли? Феї шамана відповіли... Коли закінчиться коронавірус і пандемія? Можна вірити, можна не вірити, але послухати цікаво", - розповів Комаров.

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