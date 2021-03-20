Известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров поделился своими размышлениями о шаманах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу телеведущего в соцсети.

Так, в аккаунте телеведущего появились фото, сделанные во время съемок программы "Мир наизнанку" в Пакистане.

Телеведущий рассказал, что во время съемок "Мира наизнанку" ему пришлось общаться со многими "шаманами" по всему миру, одни из которых были откровенными актерами, а к другим люди действительно обращаются за советами, и они прогнозируют вещи, которые действительно впоследствии воплощаются в жизнь.

Одним из таких, по словам Комарова, был шаман из Пакистана.

"Сегодня в 18-20 на 1+1 мы встретимся с шаманом, увидим, как он общается с... феями. Феи здесь - не персонажи из сказок. В них верят. И в джиннов тоже. В реальной жизни, а не в "волшебной лампе Алладина". А ритуал, который я увидел, заставил меня отбросить сомнения насчет шамана. Он был в трансе несколько часов. Такое невозможно сыграть. Это было особенно завораживающе и местами страшно. Он дал мне очень интересные ответы на глобальные вопросы. Изменения климата. Второй срок Зеленского. Регулярные полеты на Марс. Конец света - будет ли? Когда? Феи шамана ответили... Когда закончится коронавирус и пандемия? Можно верить, можно не верить, но послушать интересно", - рассказал Комаров.

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