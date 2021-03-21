Погода в Україні 21 березня поліпшить настрій українцям, подарувавши сонячний вихідний

Як передає Politeka.net з посиланням на прогноз Укргідрометцентру, в неділю українці нарешті зможуть перепочити від дощів і мокрого снігу. З'явиться можливість насолодитися прогулянками на свіжому повітрі. Правда, серйозного потепління очікувати не варто, оскільки температура повітря все ще буде зберігатися в межах 4-8 градусів в залежності від регіону. Крім цього, все ще очікуються нічні заморозки, місцями до -10 градусів.

Так, у західних регіонах у неділю очікується 5-7 градусів тепла. Дощів і снігу не буде, зате вночі сильно похолодає. На заході вночі 21 березня буде найхолодніше. Температура опуститься до 6-8 градусів морозу, а в Чернівецькій області похолодає до -10 градусів.

У центральних областях і на півночі очікується 4-6 градусів вдень і приблизно до 3-5 градусів морозу вночі.

Найтепліше традиційно буде на півдні. Там вдень стовпчики термометра прогріються до 6-8 градусів. Але навіть там вночі температура опуститься нижче нуля - до 1-4 градусів морозу.

На Сході сильних змін у погоді не очікується. Опадів, на відміну від суботи на Донбасі не очікується.

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