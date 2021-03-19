Погода продовжить засмучувати українців рясними опадами у вигляді дощу і мокрого снігу, а вітер місцями посилиться до штормових значень
Такий невтішний прогноз на п'ятницю, 19 березня, представили синоптики Укргідрометцентру.
Практично по всій території країни напередодні вихідних буде похмуро і з опадами у вигляді дощу і місцями мокрого снігу. Сонячно і сухо буде тільки в Сумській, Волинській та Рівненській областях.
Весняне потепління також не поспішає в Україну: нічні температури місцями знову будуть з позначкою «мінус».
У північних областях вночі очікується -2 градуси, а вдень повітря прогріється до +3...+5 градусів.
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У Центральній Україні вночі стовпчики термометрів покажуть від -1 до +2 градусів, а вдень – від +2 до +5.
На заході буде найхолодніше: вночі температура опуститься до -1...-6 градусів, а вдень очікується від 0 до +5.
У східних областях вночі буде від -1 до +3 градусів, а вдень – від +3 до + 5.
На півдні нічні температури коливатимуться від 0 до +3 градусів, а Денні – від +3 до +8.
У Києві вночі пройде мокрий сніг, а вдень очікується сніг з дощем. Вночі температура опуститься до -1 ... +1 градуса, а вдень очікується від +3 до +5 градусів.
Синоптики також попередили, що вітер посилиться до штормових поривів у більшості областей, крім західних.
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