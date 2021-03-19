Погода продолжит огорчать украинцев обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, а ветер местами усилится до штормовых значений
Такой неутешительный прогноз на пятницу, 19 марта, представили синоптики Укргидрометцентра.
Практически по всей территории страны накануне выходных будет пасмурно и с осадками в виде дождя и местами мокрого снега. Солнечно и сухо будет только в Сумской, Волынской и Ровенской областях.
Весеннее потепление также не торопится в Украину: ночные температуры местами снова будут с отметкой «минус».
В северных областях ночью ожидается -2 градуса, а днем воздух прогреется до +3…+5 градусов.
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В Центральной Украине ночью столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов, а днем – от +2 до +5.
На западе будет холоднее всего: ночью температура опустится до -1…-6 градусов, а днем ожидается от 0 до +5.
В восточных областях ночью будет от -1 до +3 градусов, а днем – от +3 до +5.
На юге ночные температуры будут колебаться от 0 до +3 градусов, а дневные – от +3 до +8.
В Киеве ночью пройдет мокрый снег, а днем ожидается снег с дождем. Ночью температура опустится до -1…+1 градуса, а днем ожидается от +3 до +5 градусов.
Синоптики также предупредили, что ветер усилится до штормовых порывов в большинстве областей, кроме западных.
Напомним, синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом по погоде в Украине: "Так весной бывает нечасто".
Как сообщала Politeka, циклон Мариус задаст одесситам взбучку: появился точный прогноз синоптиков.
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