Тепло не торопится в Украину

Погода продолжит огорчать украинцев обильными осадками в виде дождя и мокрого снега, а ветер местами усилится до штормовых значений

Такой неутешительный прогноз на пятницу, 19 марта, представили синоптики Укргидрометцентра.

Практически по всей территории страны накануне выходных будет пасмурно и с осадками в виде дождя и местами мокрого снега. Солнечно и сухо будет только в Сумской, Волынской и Ровенской областях.

Весеннее потепление также не торопится в Украину: ночные температуры местами снова будут с отметкой «минус».

В северных областях ночью ожидается -2 градуса, а днем воздух прогреется до +3…+5 градусов.

В Центральной Украине ночью столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов, а днем – от +2 до +5.

На западе будет холоднее всего: ночью температура опустится до -1…-6 градусов, а днем ожидается от 0 до +5.

В восточных областях ночью будет от -1 до +3 градусов, а днем – от +3 до +5.

На юге ночные температуры будут колебаться от 0 до +3 градусов, а дневные – от +3 до +8.

В Киеве ночью пройдет мокрый снег, а днем ожидается снег с дождем. Ночью температура опустится до -1…+1 градуса, а днем ожидается от +3 до +5 градусов.

Синоптики также предупредили, что ветер усилится до штормовых порывов в большинстве областей, кроме западных.

Напомним, синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом по погоде в Украине: "Так весной бывает нечасто".

Как сообщала Politeka, циклон Мариус задаст одесситам взбучку: появился точный прогноз синоптиков.

Также Politeka писала, что дожди зальют Украину, повезет лишь нескольким областям: кого порадует солнечная погода.