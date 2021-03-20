Насолодитися сонячною погодою у суботу, 20 березня, вийде тільки в жителів п'яти областей. Іншу частину країни заллє дощами

Згідно з інформацією на сайті Укргідрометцентру, 20 березня, практично по всій Україні очікуються опади у вигляді дощу й місцями невеликого мокрого снігу. Лише в деяких західних областей обіцяють сонце, передає Politeka.net.

Так, серед щасливчиків, яких синоптики обнадіяли ясною погодою 20 березня, це Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Волинська та Рівненська області. Повітря вдень прогріється до 5...7 градусів, а ось вночі буде невеликий мороз - -3...-6 градусів.

Так, у північній, центральній та східній частині країни вдень очікується від 3 до 6 градусів тепла, вночі - -1...-2 градуси.

У південних областях буде дещо тепліше: вдень до 7 градусів зі знаком плюс, вночі - від 0 до 2 тепла.

У Києві 20 березня також місцями йтиме невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла. Однак у неділю через атмосферні лаштунки може "підморгнути" сонце, що трохи підвищить температуру повітря.

Раніше ми повідомляли, напередодні, в п'ятницю, 19 березня, в столиці різко погіршилася погода. З ранку в столиці був сильний снігопад з поривами вітру, через що утворилися пробки на вулиці Борщагівській, проспекті Перемоги, вулиці Набережно-Хрещатицька. Також був ускладнеий рух транспорту на мосту Патона і Дарницькому мосту.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко здивувала прогнозом по погоді в Україні:"так навесні буває нечасто".

Також Politeka писала, що дощі заллють Україну, пощастить лише кільком областям: кого порадує сонячна погода.