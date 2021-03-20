Насладиться солнечной погодой в субботу, 20 марта, получится только у жителей пяти областей. Остальную часть страны зальет дождями

Согласно информации на сайте Укргидрометцентра, 20 марта, практически по всей Украине ожидаются осадки в виде дождя и местами небольшого мокрого снега. Лишь в некоторых западных областей обещают солнце, передает Politeka.net.

Так, среди счастливчиков, которых синоптики обнадежили ясной погодой 20 марта, это Закарпатская, Черновицкая, Хмельницкая, Волынская и Ровенская области. Воздух днем прогреется до 5...7 градусов, а вот ночью будет небольшой мороз - -3...-6 градусов.

Так, в северной, центральной и восточной части страны днем ожидается от 3 до 6 градусов тепла, ночью - -1...-2 градуса.

В южных областях будет несколько теплее: днем до 7 градусов со знаком плюс, ночью - от 0 до 2 тепла.

В Киеве 20 марта также местами будет идти небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла. Однако в воскресенье из-за атмосферных кулис может “подмигнуть” солнце, что немного повысит температуру воздуха.

Ранее мы сообщали, накануне, в пятницу, 19 марта, в столице резко ухудшилась погода. С утра в столице был сильный снегопад с порывами ветра, из-за чего образовались пробки на улице Борщаговской, проспекте Победы, улице Набережно-Крещатицкая. Также было затруднено движение транспорта на мосту Патона и Дарницком мосту.

Напомним, синоптик Наталья Диденко удивила прогнозом по погоде в Украине: "Так весной бывает нечасто".

Также Politeka писала, что дожди зальют Украину, повезет лишь нескольким областям: кого порадует солнечная погода.