Погода в Украине 21 марта улучшит настроение украинцам, подарив солнечный выходной

Как передает Politeka.net со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра, в воскресенье украинцы наконец-то смогут передохнуть от дождей и мокрого снега. Появится возможность насладиться прогулками на свежем воздухе. Правда, серьезного потепления ожидать не стоит, поскольку температура воздуха все еще будет сохраняться в пределах 4-8 градусов в зависимости от региона. Кроме этого, все еще ожидаются ночные заморозки, местами до -10 градусов.

Так, в западных регионах в воскресенье ожидается 5-7 градусов тепла. Дождей и снега не будет, зато ночью сильно похолодает. На Западе ночью 21 марта будет холоднее всего. Температура опустится до 6-8 градусов мороза, а в Черновицкой области похолодает до -10 градусов.

В центральных областях и на Севере ожидается 4-6 градусов днем и примерно до 3-5 градусов мороза ночью.

Теплее всего традиционно будет на Юге. Там днем столбики термометра прогреются до 6-8 градусов. Но даже там ночью температура опустится ниже нуля – до 1-4 градусов мороза.

На Востоке сильных перемен в погоде не ожидается. Осадков, в отличие от субботы на Донбассе не ожидается.

Напомним, что дожди и снег не отступают, синоптики озвучили неутешительный прогноз: «солнечно будет только в…».

Как сообщала Politeka, дожди будут идти без передышки, синоптики огорошили прогнозом погоды на выходные: какие области не пострадают.

Также Politeka писала, что в Киеве ухудшилась погода, столица замерла в пробках: "снег с дождем, сильный ветер и...".