Відома українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Катерина Осадча вразила розвагами за кордоном
Як передає Politeka.net, в Instagram у зірки з'явився фото-звіт про подорож до Грузії. Як відомо, нещодавно Катерина поїхала за кордон заради зйомок своєї авторської передачі. Зазначимо, що Осадча веде «Світське життя» вже більше 15 років, і постійно подорожує по роботі.
На свіжих фото Катерина розвідує Грузію. Для прогулянок вона вибрала неймовірно яскравий лук. Катя була одягнена в помаранчеве пальто і блакитний капелюх з широкими полями. Образ завершували широкі джинси і світлі черевики на товстому каблуці. Також Катя позувала в сувенірній крамниці, де вона залишилася в одних джинсах і світлій сорочці.
"Кахетія, подорожі по Грузії. Скоро у Світському житті", - підписала фото Осадча.
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У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів.
"Дуже люблю Грузію", "неймовірно красива", "обожнюю цю країну!", "Така красива", "цей колір вам до лиця", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Осадча перед черговими зйомками поділилася пікантним фото. Телеведуча похвалилася значним декольте. Практично прозоре плаття з білих срібних смужок і тоненької тканини створило ніжний наряд з блискітками. Глибоке декольте ідеально поєднувалося з кольоровою гамою дизайнерського вбрання.
Нагадаємо, що Осадча в укорочених штанях ошелешила невдалим образом, стилісти не схвалять: кадри модної помилки.
Як повідомляла Politeka, Осадча без Горбунова раптово покинула Україну, поскаржившись на локдаун: "найсумніше...".
Також Politeka писала, що квітуча Осадча в білосніжному вбранні без ліфчика заворожила сміливим декольте:"Орхідея".