Відома телеведуча, зірка "1+1" Катерина Осадча убила наповал стильним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Осадча поділилася фотографією, зробленою в ліфті. Судячи з усього артистка зібралася на зйомки. На ній був надітий костюм в коричневих тонах. Широкі штани незвичайної форми візуально вкорочували ноги зірки, а подовжений піджак зробив фігуру красуні ще більш непропорційною. На голові Осадчої красувався традиційний капелюшок.

Шанувальники не змогли залишити коментарі в сторіс, так як там відсутня така можливість. Однак, на просторах інтернету стали активно обговорювати невдалий образ зірки. Користувачі Мережі порахували образ максимально невдалим, адже висока красуня в ньому перетворилася на безформну людину.

Як відомо, Катерина Осадча починала свою кар'єру як модель. Потім вона стала вести програму "Світське життя", яку веде донині. Осадча відома своїм гострим язичком і журналістською хваткою.

Раніше ми писали, що промениста Катя Осадча поділилася спільним фото з суддею проекту "Майстер Шеф" і шеф-кухарем Ектором Хіменес-Браво. За словами телеведучої, вони вирішили влаштувати традиційний батл на Масляну. На знімку Осадча притиснулася до красеня Ектора, який тримав у руках тортик.

Нагадаємо, що 37-річна Осадча в пір'ї зважилася показати себе до макіяжу і після, інша людина: "перевтілення".

Як повідомляла Politeka, задоволена Осадча здивувала виглядом в лимонному плащі і чоловічому капелюсі: "завжди...".

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