Телеведуча Катерина Осадча опинилася в грузинській столиці і розповіла, що її здивувало

Як передає Politeka.net, 37-річна знаменитість опублікувала ряд нових знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як прогулюється по Тбілісі.

Катерина здивувала розкішною архітектурою і затишними вуличками грузинської столиці, з'явившись в кадрі в модному вбранні. На ній була дута курточка бронзового відтінку, темні штани та білі кросівки. Ведуча зібрала волосся назад, доповнивши лук великими сонцезахисними окулярами.

Примітно, що на знімках Катерина позувала сама, без свого чоловіка, шоумена Юрія Горбунова.

Зірка розповіла, як йдуть справи в Грузії після локдауну, поскаржившись на безлюдний центр і комендантську годину.

"Грузія приходить до тями після локдауну, відкриваються ресторани, магазини, але багато ще закрито і що найсумніше, багато закладів закриті назавжди, в центрі багато порожніх приміщень. Незвично бачити пусті вулиці і найнезвичніше - поспішати в готель до 21, як колись в дитинстві додому, аби мама не сварила. Вперше в житті потрапляю в місто де діє комендантська година, з 21 до 5 в Тбілісі заборонено виходити на вулицю. Світ дуже змінився і нам потрібно вчитися по новому мандрувати, дотримуватися нових правил і не забути здати ПЦР на третій день перебування", - поділилася зірка.

Користувачі обговорили побачене:

"Печаль. Напевно ми не зможемо навчитися заново подорожувати, а завжди будемо згадувати колишні часи"

"Грузія, Тбілісі - це любов 🥰"

"Курточка класна"

"Як красиво 😍"

Нагадаємо, що Горбунов наробив шуму чорно-білим знімком з Осадчої: "неначе з 30-х років"

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