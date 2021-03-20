Известная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Екатерина Осадчая впечатлила развлечениями за границей
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появился фото-отчет о путешествии в Грузию. Как известно, недавно Екатерина укатила за границу ради съемок своей авторской передачи. Отметим, что Осадчая ведет «Светскую жизнь» уже более 15 лет, и постоянно путешествует по работе.
На свежих фото Екатерина разведывает Грузию. Для прогулок она выбрала невероятно яркий лук. Катя была одета в оранжевое пальто и голубую шляпу с широкими полями. Образ завершали широкие джинсы и светлые ботинки на толстом каблуке. Также Катя позировала в сувенирной лавке, где она осталась в одних джинсах и светлой рубашке.
«Кахетия, путешествия по Грузии. Скоро в Светской жизни», - подписала фото Осадчая.
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В комментариях любимице публики оставили массу приятных слов.
«Очень люблю Грузию», «Невероятно красивая», «Обожаю эту страну!», «Такая красивая», «Этот цвет вам к лицу», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Осадчая перед очередными съемками поделилась пикантным фото. Телеведущая похвасталась внушительным декольте. Практически прозрачное платье из белых серебряных полосок и тоненькой ткани создало нежный наряд с блестками. Глубокое декольте идеально сочеталось с цветовой гаммой дизайнерского наряда.
Напомним, что Осадчая в укороченных штанах ошарашила неудачным образом, стилисты не одобрят: кадры модной ошибки.
Как сообщала Politeka, Осадчая без Горбунова внезапно покинула Украину, пожаловавшись на локдаун: "Самое печальное...".
Также Politeka писала, что цветущая Осадчая в белоснежном наряде без лифчика заворожила смелым декольте: "Орхидея".