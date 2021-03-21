Відомий український телеведучий Юрій Горбунов розповів про дивовижне свято

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував фото, на якому позував у незвичайному чоловічому костюмі. Як відомо, Горбунов - любитель костюмів. У його гардеробі дуже багато красивих нарядів.

Пост вразив шанувальників артиста. Він привітав усіх з Днем щастя. На жаль, таке важливе для сім'ї свято Горбунов святкує далеко від своєї коханої дружини, телеведучої Каті Осадчої. Осадча, як відомо, поїхала на зйомки до Грузії.

"З Міжнародним днем щастя!! Відчувайте його, ловіть момент і насолоджуйтеся!! Воно є! Щастя!!",- підписав фото Горбунов.

У коментарях артисту залишили масу приємних відгуків.

"І вас теж спасибі", "я б з такою кількістю грошей теж був би щасливий", "Юра, вітаємо тебе з Міжнародним Днем щастя! Бажаємо тобі величезного щастя», «такий красень», "ви і правда стали щасливішими з Катею", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов влаштував примірку образу - копії Тіни Кароль. Телеведучий перевтілився в колегу на шоу зоряних пародій «Ліпсінк батл». Варто відзначити, що пародія Горбунову дуже вдалася.

Нагадаємо, що Горбунов засвітився з макіяжем і в ботфортах поруч з Кошовим, артиста порівняли з Осадчою: "з макіяжем дуже схожий...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов наробив шуму чорно-білим знімком з Осадчою: "неначе з 30-х років".

Також Politeka писала, що Горбунов посвітив зморшками, піднісши камеру занадто близько: "просто багато...".