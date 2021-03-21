Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру, вразила новим образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала уривок зі свого нового кліпу. Днями Дорофєєва випустила перший альбом в якості сольної виконавиці. Один з треків вона записала з живим супроводом. З артисткою танцювали епатажні танцюристи, які допомагали створити потрібну атмосферу.
"Вчора ви почули мій перший міні-альбом dofamin і сьогодні я ще перебуваю в якійсь прострації!! Бачу вашу підтримку-трек vecherinka вже рухається в топ чартах різних країн! Слухайте, коментуйте. І обов'язково подивіться відео dofamin на YouTube, щоб зануритися в атмосферу живого виступу", - підписала відео Надя.
У коментарях улюблениці публіки залишили масу теплих відгуків про її творчість.
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"Рве по повній", "Вечірка і залежність-нереальні треки!", "Пісня бомба", "дуже подобається zavisimost", "мені зараз захотілося знову подивитися всі відео dofamin, піду знову подивлюся і отримаю енергію", "Вечірка топ", "Краща", "Наша DOROFEEVA найкраща!",- пишуть користувачі Мережі.
Зазначимо, що перша пісня Наді Дорофєєвої «горить» підірвала хіт-паради. Вона довгий час трималася в топі не тільки в українських, а й у світових чартах.
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