Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, впечатлила новым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала отрывок из своего нового клипа. На днях Дорофеева выпустила первый альбом в качестве сольной исполнительницы. Один из треков она записала с живым сопровождением. С артисткой танцевали эпатажные танцоры, которые помогали создать нужную атмосферу.

«Вчера вы услышали мой первый мини-альбом dofamin и сегодня я еще нахожусь в какой-то прострации!! Вижу вашу поддержку - трек vecherinka уже двигается в топ чартах разных стран! Слушайте, комментируйте. И обязательно посмотрите видео dofamin на YouTube, чтоб окунуться в атмосферу живого выступления», - подписала видео Надя.

В комментариях любимице публики оставили массу теплых отзывов о ее творчестве.

"Рвет по полной", «Вечеринка и зависимость - нереальные треки!», «Песня бомба», «Очень нравится zavisimost», «Мне сейчас захотелось опять посмотреть все видео dofamin, пойду опять посмотрю и получу энергию», «Вечеринка топ», «Лучшая», «Наша DOROFEEVA самая лучшая!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что первая песня Нади Дорофеевой «Горит» взорвала хит-парады. Она долгое время держалась в топе не только в украинских, но и в мировых чартах.

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