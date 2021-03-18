Співачка Надя Дорофєєва збентежила несподіваною витівкою - публіка волає

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому показала "замальовку" до свого нового міні-альбому "dofamin" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Надя у вбранні в стилі "кежуал" постала на даху, покуражившись перед камерою. У якийсь момент знаменитість звісилася з бортика, смачно плюнувши вниз. Пустунка стрельнула оченятами в камеру - звичайно, вона знає, що вчинила погано, але чого не зробиш заради залучення публіки.

"Виявляється, будь-який спогад можна перетворити в історію. Я по частинах діставала з пам'яті яскраві моменти і вкладала свої почуття в музику і тексти. Ці пісні дарує dofamin", - говорить на кадрах Дорофєєва.

У підписі зірка нагадала, що прем'єра міні-альбому відбудеться 19 березня.

"А прямо зараз приходь на YouTube, мені не терпиться поділитися "про що мій dofamin". Приємного прослуховування ❤️", - повідомила вона.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Це так емоційно ❤️"; "Дурниця повна. Розчарована"; "Найкраще в цьому EP - це те, що ви розповідаєте свою історію і даєте тим, хто вас слухає, можливість дізнатися вас краще"; "я шалено рада за тебе, удачі 😍"; "Хочеться вже самій відчути ці моменти 😅 і отримати дозу дофаміну 🔥"; "як же зворушливо😍"; "Дуже сильна робота!".

До цього Дорофєєва хвалилася першим live-відео "a tebe" зі згаданого альбому, де, за її словами, показала себе справжню:

"...мінімум макіяжу, мінімалістичний образ, ніяких зачісок — максимум емоцій. Щаслива, що можу бути собою, бути вільною, перетворювати свої спогади в історії і кайфувати від музики".

Нагадаємо, що спокусниця Дорофєєва посувала стегнами в жаркому танці, гарячі кадри: "Надя, дуже круто!".

Як повідомляла Politeka, розкуті Дорофєєва з Каменських влаштували "битву титанів" в бікіні: "одна відразу програла".