Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес розбурхав публіку незвичайним відеокліпом

Кілька днів тому молодий артист з притаманною іронією вирішив підняти тему розставань у своєму новому кліпі на композицію «Саша». У ролику чоловік розповів про те, що переживають дівчата після розставання зі своїми коханими: змінюють кардинально життя, роблять каре або танцюють потім до ранку в клубі "під мінімал".

За словами Дантеса, співавтором пісні став продюсер і співак Потап, який також продюсує дружину Володимира – Надю Дорофєєву. А ось назву треку співак вибрав через голосування в сторіс, яке він провів у своєму Instagram акаунті. Так найбільше голосів підписники віддали за ім'я Саша.

Володимир запевняє, що напросився мотив досить просто, адже хотілося розповісти про складні розставання і необдумані вчинки у перукарів.

"Думаю, у кожної з вас з'являлися думки, щось в собі треба було змінити: зробити татуювання, пірсинг або з довгих зробити каре, після невдалих відносин😏»,-написав Дантес в Instagram раніше, спілкуючись з дівчатами про їх невдалих відносинах.

Дантес також поділився новим знімком, на якому постав у романтичному образі. Так, співак позує в джинсах і вільній коричневій накидці, під якою з одягу нічого не виявилося. Завдяки цьому увагу до себе відразу ж приковує його оголений торс. Додатковим акцентом в образі стали незвичайні чорні намиста з сріблястими підвісками.

"Пісню про Олену в студію! Оч треба, Вова!", "Ну як би чекаємо пісню про Надю, дівчатка", "це просто найкраща пісня«,» я вже два дні тільки і співаю уууууууу ууу уу«," Бомба-ракета! І кліп, і пісня, і акторська гра, зйомка, жанр музики... Все дорого-багато, супер-креативно, весело» оригінально", " Ой а що це за реклама півнячої ферми?", "Тепер я знаю як виглядає ваш будинок зсередини", - пишуть люди.

Нагадавши, схудла Дорофєєва в зухвалому вбранні дала зрозуміти, про що думає: "це чудово".

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