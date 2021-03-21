Відома співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе під час походу в басейн

На кадрах Олександра була в купальнику, занурившись у воду. Зарицьку знімали досить далеко, тому можна тільки побачити голову дівчини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, так як їх опублікувала красуня в сторіс Instagram, де немає подібних інструментів, але так і хочеться додати: "Русалка".

Варто додати, що Зарицька не надто любить себе, так як страждає від зайвої ваги.

"Я не сприймаю себе досі, я не люблю своє тіло на 100%", - сказала Олександра в одному з інтерв'ю.

Дівчина зазначила, що їй комфортно буде, коли вона буде важити 80 кілограмів, але зараз вона не може похвалитися цими цифрами на вагах.

"Зараз трошки більше, скажімо так", - ухильно відповіла дівчина.

Ми писали, що солістка групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася мрією про відпочинок в улюбленому місці.

На новому знімку Олександра відображена в райському містечку, очевидно на Шрі-Ланці, де в минулому році відпочивала. Перед камерою красуня з'явилася стильному темному купальнику, вона стоїть серед густий екзотичної зелені з коктейлем в руці.

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