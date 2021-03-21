19-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася надихаючими кадрами, на яких показала свою природну красу

Як повідомляє Politeka.net, красуня порадувала шанувальників новим відео в Тікток.

Як відомо, зараз Соня живе і навчається в США. Дівчина позиціонує себе як починаючу актрису і модель і вже щосили намагається будувати свою кар'єру. Для цього дівчина бере участь у різних зйомках, публікуючи результати фотосесій у своїх соцмережах.

Однак, на цей раз Євдокименко вирішила порадувати шанувальників простим домашнім відео, на якому вона підспівує і танцює під заводну пісню. На кадрах красуня з'являється в простій бежевій водолазці і з мінімумом косметики на обличчі. Доповнюють її образ розкішні локони волосся, які дівчина вирішила завити.

Соня демонструє не тільки свою природну красу, але і акторський талант, щосили вигинаючись і красуючись перед камерою. А завдяки сонячному світлу, який явно йде від вікна, перед яким грається дівчина, кадри вийшли дуже весняними.

"Чудово", "ти дуже красива», "Сонечко", - пишуть люди в коментарях до відео.

Раніше ми писали, що Соня опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в образі леді-бос.

На чорно-білому знімку внучка Ротару позувала в брючному костюмі і білій сорочці. Серйозність образу дівчина розбавила пікантною позою.

Нагадавши, 19-річна внучка Ротару підняла градус, безсоромно розсунувши ніжки на стільці: "Боже, як же ти...".

Як повідомляла Politeka, 19-річна внучка Ротару наврозхрист показала свою красу в повний зріст: "здається, дуже...".

Також Politeka писала, що юна внучка Софії Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, збентежила виглядом без ліфчика: "поставтеся серйозно до...".