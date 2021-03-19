Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, взбудоражила сочным кадром

Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в образе леди-босс.

Так, на черно-белом снимке внучка Ротару позировала в брючном костюме и белой рубашке. Серьезность образа девушка разбавила пикантной позой. Соня, растрепав распущенные волосы, села на стул задом на перед, при этом широко расставила ножки и несколько вальяжно облокотилась на спинку.

Красотка испепеляюще посмотрела куда-то в сторону, от чего аж мурашки по телу.

"Доверьтесь своему путешествию", - подписала фото модель.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: "Боже, как же ты красива!!!"; "Как алмазы в небе! 🌟 💙 🌟"; "очень красиво!".

Отметим, Соня рано решила связать свою жизнь с фешн-индустрией. Захотев сделать карьеру на международном уровне, девушка отправилась получать образование в Лондон. В столице Великобритании она училась в колледже гуманитарных наук. Затем переехала в Нью-Йорк, где продолжила обучение в школе дизайна.

Ранее мы рассказывали, внучка Ротару показала свое идеальное утро в мегаполисе. Кроме зарядки и завтрака, красотка занялась примеркой новых весенних нарядов. Один из них, черное платье экстремальной длины - особенно ей понравилось. Модель избавилась от лифичка, покрутившись в этом мини перед камерой. В какой-то момент Соня опасно наклонилась, засветив упругий, ничем не прикрытый, бюст.

Напомним, 19-летняя внучка Ротару нараспашку показала свою красоту в полный рост

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